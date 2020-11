Brahim Diaz ha trovato la sua dimensione, in un Milan giovane e vincente. Ma con guide esperte, come Stefano Pioli in panchina e Zlatan Ibrahimovic in campo. Il giocatore ha parlato bene della sua realtà attuale durante il programma Vamos, in onda su Movistar+: "Mi sto divertendo, sto riuscendo a dimostrare ciò che posso fare. Ibrahimovic ? Ha la stessa età di mio padre, eppure vediamo tutti di cosa è capace, continua a fare la differenza. Nel calcio l'età è relativa e lui lo sta dimostrando. Abbiamo legato, mi dà ottimi consigli e ho una bell'intesa con Zlatan, dentro e fuori dal campo".

Brahim Diaz e il "suo" Real Madrid

Lo spagnolo è in prestito dal Real Madrid, che continua a seguire anche a distanza. "Zidane non smette di vincere titoli. Alla fine si mette tutto in discussione, ma lui non delude mai come allenatore e come persona. Abbiamo un rapporto d'affetto speciale e reciproco. Ora ci sentiamo di meno ma ogni tanto ci scriviamo. Il Real riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi, come al solito: è un ambiente vincente" ha concluso Brahim Diaz.