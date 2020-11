Uscita prevista per l'autunno 2021

Il film racconterà soprattutto gli inizi di Zlatan Ibrahimovic, passato dai sobborghi svedesi fino ai successi del grande calcio. Una storia di vita, con il pallone che svolge il ruolo di liberazione per un giovane ragazzo da un ambiente difficile: solo la sua grande forza di volontà gli ha permesso di partire da così in basso, per arrivare a giocare in alcune delle squadre più importanti d'Europa come Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. L'uscita al cinema di "I am Zlatan" è prevista per l'autunno 2021, con le riprese che sono iniziate nello scorso mese di ottobre e si svolgeranno tra la Svezia e Amsterdam, prima tappa fuori dalla propria nazione nella carriera di Ibrahimovic.