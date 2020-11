Napoli, Mertens in astinenza da gol

Sette partite senza segnare per Dries Mertens, che però non si preoccupa. In passato è successo anche per più tempo e l'attaccante del Napoli lavora per interrompere questa striscia negativa. L'appuntamento migliore per farlo saranno le prossime sfide di campionato contro Milan e Roma JUVE-NAPOLI, RICORSO RESPINTO

Sette partite senza segnare. Verrebbe da dire non è da lui. Perché Mertens a secco per così tanto tempo fa notizia. Eppure non è la prima volta, anzi le strisce negative in alcune occasioni sono state addirittura più lunghe. E allora niente paura perché, come già successo in passato, Dries ricomincerà presto a fare quello che gli ha consentito di diventare il miglior marcatore della storia del Napoli. Ne sono sicuri Gattuso e ovviamente il diretto interessato, che intanto continua a dare il suo contributo in un ruolo ancora da metabolizzare e che presto farà suo.