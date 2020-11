La risposta della Asl al Napoli

“La mancata disputa non è dipesa da una causa di forza maggiore bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata – si legge ancora nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello Federale -. Ne è prova il contenuto della documentazione, a iniziare dalla nota della ASL Napoli 1 inviata al Responsabile sanitario del Napoli il 2 ottobre 2020. In risposta a una mail relativa alla positività di due dipendenti veniva comunicato, in maniera chiara e inequivocabile, che la responsabilità nell’attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest’Azienda non ha alcuna competenza’”.