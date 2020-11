Segna solo l'attacco, Pirlo cerca gol alternativi

Cercasi disperatamente gol alternativi. La mission di Pirlo contestualmente al miglioramento della squadra è anche questa. Se non segnano gli attaccanti, alla Juventus, in pratica non segna nessuno. Sui 12 gol in campionato la metà li ha realizzati Cristiano Ronaldo, nell altra metà solo Bonucci e Rabiot sono estranei alla linea offensiva, perché poi ci sono i nomi di Morata e Kulusevski con due gol a testa. L'83% dei gol dunque è firmato da attaccanti. E se il discorso si allarga alla Champions League ecco che la percentuale vola all 89%, visto che in Europa sono andati in gol solo Morata, quattro volte, e Dybala. Morata il piu produttivo in Europa, Ronaldo in campionato, insieme incidono tra gol e assist per due terzi delle reti bianconere, tanto, troppo. Per questo Pirlo deve studiare soluzioni alternative per evitare che il giorno in cui, come è già accaduto a Ronaldo, dovesse rinunciare a uno dei suoi attaccanti, la sua Juventus si inceppi. Non è un caso che senza Ronaldo siano arrivati due pareggi in campionato e una sconfitta pesante in Champions, cosi come è ormai consolidato che i centrocampisti della Juventus già nella passata stagione, abbiano evidenziato poca confidenza con il gol. Lavorando su questo aspetto da loro e anche da esterni di qualità come Cuadrado e Chiesa o alternative come lo stesso Bernardeschi. Pirlo si aspetta un apporto piu sensibile in fase realizzativa, per rendere la Juventus meno prevedibile.