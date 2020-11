INTER-MONZA 1-0

64’ Carboni

Vittoria di misura per l'Inter, nell'amichevole contro il Monza giocata ad Appiano Gentile. Tante le assenze in entrambe le squadre. Gli unici nerazzurri presenti della prima squadra sono Radu, Ranocchia, Young, Darmian e Nainggolan, mentre la formazione di Brocchi ha dovuto fare a meno di Boateng, Bellusci, Paletta, Armellino e Gytkjaer, rimasti a Monzello ad allenarsi. Primo tempo equilibrato, con Darmian che si fa notare per una conclusione alta e le occasioni di Maric e Colferai per il Monza. Al 64' passa in vantaggio l'Inter con la rete di Carboni, i biancorossi aumentano la pressione ma la ricerca del pareggio non produce i risultati sperati.