In una nota diffusa dalla Juventus si legge che la Exor, socio di maggioranza del club bianconero, "ha deliberato di procedere con la richiesta di un versamento per complessivi 15 milioni la cui esecuzione sarà finalizzata in maniera immediata" La J uventus fa sapere che il versamento di Exor, per potenziare il patrimonio del club "potrà essere incrementato su richiesta del Cda nei prossimi mesi, in funzione degli eventi positivi o negativi, fino a un massimo di circa 110 milioni"

La Exor, socio di maggioranza della Juventus, corre in aiuto del club e per rafforzare la stabilità finanziaria della società ha deciso di versare 15 milioni nelle casse della società. Potrebbe trattarsi di una prima tranche e alla fine della stagione sportiva, in base ai risultati ottenuti in campionato e nel Mondiale per Club, e della prossiama campagna di trasferimenti si valuterà se procedere ad altre immissioni di denaro che potrebbero variare fino a un massimo del 10% della capitalizzazione di mercato attuale quindi fino a 110 milioni di euro. Si tratta di un intervento deciso da parte della proprietà per rafforzare il patrimonio del club che conferma la vicinanza di Elkann alla Juventus

