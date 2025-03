Dove vedere Venezia-Bologna

La partita Venezia-Bologna della 30^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 29 marzo alle ore 15 in diretta sull' app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Venezia e Bologna

Il Bologna ha segnato tre gol in entrambe le ultime due partite di Serie A contro il Venezia, tra maggio 2022 e novembre 2024; le uniche due squadre contro cui i rossoblù hanno realizzato almeno tre reti per tre gare di fila nell’era dei tre punti a vittoria nel torneo sono state il Vicenza tra il 1998 e il 1999 e il Pescara tra il 2013 e il 2017. Nell’ultima partita di Serie A disputata al Penzo tra Venezia e Bologna (l’8 maggio 2022) ci sono state un totale di sette reti (quattro dei padroni di casa, tre degli ospiti), tante quante nei precedenti quattro incontri in casa dei veneti nella competizione (un gol per gli arancioneroverdi, sei per i rossoblù). Il Venezia ha segnato un solo gol nelle ultime sei partite di Serie A (4N, 2P), pareggiando tutte le quattro più recenti; solo una volta i lagunari hanno registrato almeno cinque pareggi di fila nella loro storia nel massimo campionato: tra ottobre e dicembre 1961 (sei in quel caso). Il Venezia non ha segnato nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A, contro Roma, Lazio e Napoli; i lagunari, infatti, hanno realizzato solamente tre reti in casa contro squadre attualmente nella parte alta di classifica, subendone appena sei, per un totale di nove marcature totali che rappresenta il minimo in gare di questo tipo nel campionato in corso. Il Bologna ha realizzato 24 gol nel 2025 in Serie A, almeno quattro in più di ogni altra squadra nella competizione; considerando anche le 13 reti subite, le gare della squadra emiliana hanno visto 37 marcature, altro record nel periodo. Il Bologna occupa attualmente il quarto posto con 53 punti dopo 29 partite; nell’era dei tre punti a vittoria solo una volta ha fatto meglio dopo 30 gare nella competizione (57 punti nella passata stagione); i rossoblù potrebbero arrivare nelle prime cinque posizioni per due stagioni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1965/66 e il 1967/68 (tre in quel caso).