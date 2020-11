Il velivolo sui cui la società biancoceleste viaggerà in Italia e in Europa ha effettuato il primo volo di collaudo a Ciampino: con ogni probabilità verrà utilizzato dalla squadra già in occasione della trasferta di campionato contro il Crotone CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Il primo volo di collaudo è stato effettuato, ora l'aereo personale che il presidente Claudio Lotito ha voluto regalare alla sua Lazio attende solo il decollo ufficiale che avverrà con ogni probabilità il prossimo 20 novembre in occasione della trasferta di campionato contro il Crotone in programma il giorno seguente. L'aereo personalizzato della Lazio – un Boeing 737/300 Classic fornito dalla Tayaranjet, compagnia aerea bulgara – è arrivato nella mattinata di venerdì a Ciampino per un volo di collaudo. La Lazio, dunque, si allinea a top club europei come Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United: la formazione biancoceleste volerà in Italia e in Europa su un aereo personale dotato di tutti i comfort.

Aquila stilizzata e colori biancocelesti Il Boeing 737/300 Classic fornito dalla Tayaranjet ha, ovviamente, caratteristiche cromatiche facilmente riconducibili al club biancoceleste: sulla coda l’aquila stilizzata, sulle fiancate invece lo stemma e il nome del club, sui reattori la data di nascita della società, 1900. Un regalo che il presidente Lotito ha fortemente voluto per il suo club: adesso per Immobile e compagni e non resta che allacciare le cinture e prepararsi al decollo. Le immagini del primo volo dell'aereo della Lazio atterrato a Ciampino intorno alle 9.30 pubblicate sono state pubblicate sul profilo Twitter della testata Laziopress.it.

