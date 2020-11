Passate le prime 7 giornate di campionato, sono già tanti i portieri che si sono messi in mostra con interventi decisivi per le rispettive squadre. Ma chi sono quelli che, fin qui, hanno registrato la miglior percentuale di parate in base ai tiri ricevuti? Ecco la classifica completa che prende in considerazione solo i portieri con almeno 20 conclusioni subite, incluse quelle respinte (dati Opta)