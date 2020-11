Rientrati oggi ad Appiano Gentile i primi giocatori dell’Inter convocati nei giorni scorsi con le proprie nazionali. Intanto Gagliardini, che aveva ricevuto un risultato dubbio di un tampone mentre era a Coverciano con l’Italia, è tornato ad allenarsi: ha effettuato un test rapido ed è risultato negativo. Problema alla caviglia per il giovane attaccante, rientrato dall’Under 21

Rientreranno tutti soltanto venerdì, a 48 ore dalla sfida di campionato contro il Torino (in programma domenica 22 novembre alle 15). Intanto, Antonio Conte recupera i primi giocatori: Gagliardini, Kolarov e Pinamonti. Il centrocampista aveva lasciato il ritiro della Nazionale alla vigilia della sfida tra Italia e Polonia per via dell’esito di un tampone dubbio. Al ritorno ad Appiano ha fatto un tampone rapido che è risultato negativo e si allenerà con la squadra regolarmente. L’esito del tampone molecolare si conoscerà invece nella giornata di martedì. E poi ci sono i problemi fisici di Aleksandar Kolarov e Andrea Pinamonti. L’esterno sinistro non era stato convocato per l’ultima partita di campionato giocata a Bergamo contro l’Atalanta: il giocatore era andato da infortunato, con la speranza di poter migliorare e giocare. O comunque con l’obiettivo di star vicino ai compagni da capitano. Gli esami sostenuti con la Serbia, però, hanno confermato il piccolo problema muscolare che era stato diagnosticato dallo staff medico dell’Inter. Ora lavorerà a parte per qualche giorno.

Pinamonti, problema alla caviglia E poi c’è Andrea Pinamonti. Il giovane attaccante ha anche fatto gol nella ripresa di Lussemburgo-Italia, match che ha dato la certezza della qualificazione all’Europeo Under 21 alla squadra di Nicolato con una gara di anticipo. Una botta alla caviglia però, unita alla squalifica per la prossima partita, lo ha fatto rientrare in anticipo a Milano. Nelle prossime ore sono in programma degli esami per valutare l’esatta entità del problema.