Esito dubbio per il tampone di Gagliardini, già positivo al Covid nel mese di ottobre. Il centrocampista, in attesa del risultato di un secondo controllo, lascia il ritiro della Nazionale e torna all'Inter in via precauzionale

Roberto Gagliardini ha lasciato il ritiro della Nazionale, rientrando anticipatamente a Milano. Durante i controlli previsti verso la sfida di Nations League tra Italia e Polonia, il tampone del centrocampista dell'Inter ha dato un esito dubbio. Gagliardini era stato già positivo a inizio ottobre e, successivamente, era regolarmente guarito. "Poiché nei soggetti guariti i risultati dei test possono non sempre essere di univoca interpretazione - scrivono dalla Figc -, è stato disposto un secondo tampone effettuato questa mattina (sabato 14 ndr), il cui esito è previsto in serata. Considerato il trasferimento di questa mattina per Reggio Emilia e la successiva trasferta a Sarajevo martedì, in via precauzionale il calciatore, del tutto asintomatico, farà ritorno a Milano, secondo le modalità previste dalle circostanze, per mettersi a disposizione dell’Inter". A Gagliardini era successa la stessa cosa qualche giorno fa, prima della partita tra la sua squadra e l'Atalanta: in seguito, un altro test molecolare aveva certificato la sua negatività permettendogli di raggiungere la squadra direttamente a Bergamo.