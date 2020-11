Lazio, Lucas Leiva è rientrato in gruppo

Il centrocampista brasiliano, dopo essere risultato negativo il tampone e aver superato l'idoneità, è tornato ad allenarsi in gruppo. La Lazio attende ora di recuperare anche Immobile e Strakosha

In casa Lazio arriva una buona notizia da Lucas Leiva, che si è ufficialmente liberato del Covid. Il centrocampista brasiliano ha concluso l'isolamento. Nella giornata di venerdì è arrivato il tampone negativo e sabato sono stati svolti tutti gli esami d'idoneità per la ripresa dell'attività. La domenica l'ha trascorsa a Formello da solo, allenandosi individualmente nel giorno di riposo della squadra. Alla ripresa del lunedì, Lucas Leiva si è regolarmente aggregato al gruppo rimettendosi quindi a disposizione di Simone Inzaghi in vista della sfida di sabato a Crotone.