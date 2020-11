Lazio, sequestrata documentazione test processati

La Procura di Avellino ha disposto il sequestro della documentazione, relativa ai test del gruppo squadra Lazio, processati dal laboratorio Diagnostica Futura. Questo potrebbe allungare i tempi per la consegna delle perizie prevista inizialmente per questo fine settimana

Prosegue l’inchiesta della Procura di Avellino sul laboratorio Diagnostica Futura, al centro della vicenda relativa ai tamponi della Lazio. Dopo aver sequestrato i 95 campioni molecolari dei test effettuati prima di Lazio-Juventus, per i quali si attendono i risultati delle controanalisi, la Procura ha ora disposto il sequestro dei referti relativi ai precedenti test eseguiti dal laboratorio sul gruppo squadra per conto della Lazio. Si tratta di migliaia i tamponi, un’operazione che potrebbe allungare i tempi per la consegna delle perizie, prevista inizialmente per questo fine settimana. Nell’ambito dell’inchiesta avellinese, l’ipotesi di reato per Massimiliano Taccone, presidente del Cda di futura diagnostica, è falso, frode in pubbliche forniture e epidemia colposa.