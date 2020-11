Ieri in Italia 32.191 nuovi casi e 731 decessi

Bosnia, positivo anche il portiere Sehic

Crescono i positivi al Covid in casa Bosnia, ma la partita contro l'Italia, valida per l'ultima giornata del girone di qualificazione della Nations League, al momento, non è a rischio. I media locali hanno svelato il nome di uno dei positivi ai quali oggi ha fatto riferimento il ct, Dusan Bajevic, in conferenza stampa: si tratta del portiere Ibrahim Sehic. Malgrado tutto, secondo le norme Uefa (servono almeno 13 calciatori disponibili), il match di questa sera a Sarajevo si giocherà. La positività di Sehic si aggiunge a quelle di Haris Hajradinovic, Ajdin Hasic, Armin Hodzic e Samir Zeljkovic. I bosniaci Dzeko e Turkes erano positivi da giorni.