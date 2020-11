Un nuovo Cannavaro è pronto a ripercorrere le orme di papà Fabio: Andrea , figlio del capitano della Nazionale campione del Mondo nel 2006, nonché Pallone d'Oro 2006, ha infatti firmato nella giornata di mercoledì con la Lazio . Il ragazzo, classe 2004 , è tornato in Italia dopo un'esperienza nel settore giovanile del Guangzhou Evergrande, club dove allena papà Fabio, e si unisce così alla formazione Under 17 biancoceleste, guidata da Marco Alboni.

Un altro Cannavaro nelle giovanili di Serie A

A comunicare l'acquisto è stata la stessa Lazio, con una nota sul proprio sito ufficiale: "Prosegue ininterrottamente il lavoro di crescita e potenziamento del Settore Giovanile della Prima Squadra della Capitale. Da quest’oggi l’Under 17 biancoceleste può contare su un nuovo innesto di grande importanza. Andrea Cannavaro, figlio dell’ex difensore italiano Fabio Cannavaro, è approdato alla Lazio dopo l’esperienza vissuta in Cina al Guangzhou Evergrande Taobao F.C.. Tornato in Italia per motivi di studio, Andrea Cannavaro ha deciso di sposare il progetto del Settore Giovanile biancoceleste divenendo un nuovo tesserato del Club. Cannavaro verrà inserito nell’organico della selezione Under 17 guidata da Marco Alboni". Andrea potrà dunque trovarsi di fronte al fratello Christian, classe 1999 e Primavera del Benevento, e Manuel Cannavaro, figlio di Paolo e impegnato nello stesso campionato con la maglia del Sassuolo. Tra i due cugini ci sono due anni di differenza, visto che Manuel è un classe 2002.