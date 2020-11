La federazione serba ha annunciato la positività del centrocampista biancoceleste al coronavirus. Milinkovic salterà la partita di Nations League in programma stasera contro la Russia e non sarà a disposizione di Inzaghi almeno per il prossimo impegno di campionato sul campo del Crotone e per la gara di Champions contro lo Zenit

CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE