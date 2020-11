1/12 ©LaPresse

Se il Covid ha bloccato Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli, per la prima volta dall'inizio della stagione il Milan - impegnato domenica sera in casa del Napoli del grande ex Rino Gattuso - potrà contare sull'intera rosa dei 27 in lista. A guidare la squadra (prima in classifica a +2 sul Sassuolo e +3 sui campani) ci sarà Daniele Bonera, con il prezioso "supporto" in campo di Zlatan Ibrahimovic.





Milan, dopo Pioli anche il vice Giacomo Murelli è positivo al coronavirus