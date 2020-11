Belotti punta l'Inter: 4 gol a San Siro in 5 anni

Grande momento per l'attaccante, reduce dal gol in Nazionale contro la Bosnia. Ora con il Torino lo attende l'Inter a San Siro, dove il gallo contro i nerazzurri ha segnato 4 gol negli ultimi 5 anni. Giampaolo punta su di lui per tentare di risalire una classifica complicata

Uragano Belotti. Il gol contro la Bosnia è una fiammata che scalda anche il Torino. Fiuto del gol, corsa, cuore: a Sarajevo si è visto il meglio del suo repertorio. Dall’azzurro al granata: l’Inter si troverà davanti un centravanti carico a mille e da cui è stata trafitta a San Siro 4 volte nelle ultime 5 stagioni. Il gallo sta vivendo un periodo d’oro. I gol in campionato sono 6, nonostante le difficoltà della squadra e qualche fastidio al ginocchio, che però non gli ha impedito di essere sempre in campo ad aiutare i compagni. Perché Belotti è prima di tutto un combattente. Generoso, reattivo, mai domo. Poi è capace di grandi giocate, all’improvviso. Un mix di potenza e tecnica.

Il Toro oggi è Belotti. Per uscire da una classifica mortificante, la squadra si affida al suo capitano, leader silenzioso, ma esempio per tutti. Contro l’Inter raggiungerà la presenza numero 200 in maglia granata, superando Guglielmo Gabetto, centravanti del Grande Torino. Gli mancano 2 gol per arrivare a 100 complessivi. Il gallo è sempre più parte della storia granata. Il Toro per crescere non ne può fare a meno. Per questo Cairo e Vagnati sono intenzionati a blindare il suo contratto, in scadenza nel 2022. Ma ora sotto con l’Inter. Perché - pensano al Torino - con un Belotti così nulla è impossibile.