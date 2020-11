Stroppa: "Buone idee, ma ora servono punti"

"Abbiamo una buona idea di calcio, ma non basta: dobbiamo fare punti". Così Giovanni Stroppa presenta la sfida di sabato pomeriggio che il suo Crotone lancerà alla Lazio. Una sfida che arriva dopo la pausa di campionato che, però, è servita poco al Crotone: "Non si è potuto lavorare benissimo - dice Stroppa - sia per le assenze dei calciatori chiamati in nazionale che per quelle causate da vari acciacchi. Il primo vero allenamento con la squadra al completo è stato oggi perché i nazionali sono arrivati ieri sera e gli altri si sono riaggregati". Sulla Lazio: "Stimo molto Simone Inzaghi. Abbiamo giocato insieme e ora sta dimostrando quanto di buono imparato in questi anni. La sua Lazio è una delle squadre più complete della A. Con idee precise. Palleggiano bene, ma sanno giocare anche in campo aperto e in verticale. Sicuramente è tra le più forti del campionato".