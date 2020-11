L'evento "From Milan with Love, Next Gen"

DJ Khaled, insieme a Mariasole Pollio ed a Max Brigante, presenta stasera “From Milan with Love, Next Gen”: 90 minuti di show digitale live per sostenere i talenti emergenti. Giovani come è giovane la squadra rossonera, la più 'verde' nei primi cinque campionati europei con un'età media dei giocatori sotto i 25 anni. All’evento parteciperanno anche i calciatori e le calciatrici del Milan

Tutto pronto per "From Milan with Love Next Gen", il live show digitale realizzato da AC Milan e Roc Nation, in programma il prossimo stasera, 20 novembre, alle 20.45 (in onda gratuitamente sulla App rossonera e sui canali ufficiali ACMilan e TIDAL.com), che unirà le nuove generazioni di tutto il mondo, attraverso la musica, lo sport e le nuove tendenze. Al centro dell'evento, condotto dal già vincitore del Grammy Dj Khaled, insieme alla giovane attrice Mariasole Pollio e al DJ e speaker radiofonico Max Brigante, il supporto ai giovani, al loro talento e futuro. Sul palco virtuale saliranno Anna la diciasettenne di La Spezia, disco di platino con la super hit 'Bando' con la quale ha raggiunto circa 60 milioni di streaming su tutte le piattaforme digitali e oltre 34 milioni di visualizzazioni su YouTube e Axos rapper milanese che, con il suo nuovo disco 'Anima Mundi', si sta affermando sempre di più nella scena rap italiana. Insieme a loro si esibiranno otto talentuosi artisti emergenti, collegati da 3 continenti diversi: Bibi dalla Corea del Sud, Larruso dal Ghana, Venvs dal Brasile, Alita, Cocoa Sarai, Rezcoast Grizz, Harlor e Daniella Mason dall'America.