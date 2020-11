Gazidis: "Il Milan ha il più grande potenziale di crescita tra i club di Serie A"

L'Ad rossonero a ESPN: "Al Milan stiamo seguendo una linea chiara, quella di ridurre la spesa salariale e migliorare le prestazioni sportive. Non è semplice ma il club ha il potenziale di crescita maggiore in Italia, la Serie A può tornare al vertice del calcio mondiale" CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Una sfida complicata almeno quanto affascinante. "Quello che stiamo facendo al Milan è chiaro e molto difficile. Dobbiamo ridurre la nostra spesa salariale e allo stesso tempo migliorare le prestazioni sportive e non è semplice", parla così l’Ad della società rossonera Ivan Gazidis in un’intervista rilasciata a ESPN. Riportare il Milan ai fasti di un tempo tenendo i costi sotto controllo, un traguardo che il dirigente rossonero è convinto di poter centrare anche grazie alla crescita di tutto il sistema calcistico italiano: "C’è un potenziale enorme non del tutto sfruttato. Se prendiamo un percorso giusto, il calcio italiano può tornare al vertice del calcio mondiale. Penso che la Serie A abbia il maggior potenziale in termini di crescita tra i top 5 campionati europei e penso che il Milan abbia il più grande potenziale come singolo club", il pensiero di Gazidis.

"Serie A modello Premier" approfondimento Le probabili formazioni della 8^ giornata L’Ad del Milan paragona poi il movimento calcistico italiano con quello inglese, che lui conosce bene visti i suoi trascorsi all’Arsenal: "Gran parte del successo della Premier League è basato sulla visione globale del calcio, una sorta di internazionalizzazione. Questo mix di idee, questa diversità è stata una delle forza trainanti del suo successo. In Italia, non vediamo un così forte senso di unità, la sensazione è che i club siano concorrenti sul campo e partner commerciali al di fuori". Gazidis ha poi aggiunto: "Penso però che ci sia un cambiamento perché stanno accadendo due cose: un cambiamento nel tipo di proprietari, non solo stranieri ma anche italiani, che non pensano a se stessi solo come benefattori personali per un club, ma che lo vedono anche come azienda. Devi avere entrambe le visioni per avere un ambiente sano. L'altro – prosegue l’Ad del Milan – è che all'aumentare delle entrate, aumentano anche le commissioni di trasferimento, i salari e i costi, e diventa meno praticabile ignorare il fatto che i club hanno interessi comuni. Quindi i club devono essere sulla stessa lunghezza onda. Penso che ne vedremo di più in Serie A, sul modello della Premier League".