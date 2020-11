Sergej Milinkovic-Savic sarà costretto a restare fuori per le prossime partite a causa della positività al Covid-19 riscontrata nell'ultima sosta per le nazionali. Il centrocampista ha scoperto di essere stato contagiato durante i test effettuati prima che la Serbia giocasse la sfida di Nations League contro la Russia. Un'assenza importante per la Lazio in vista dei prossimi impegni, ma Milinkovic-Savic non si abbatte e, come al solito, utilizza i social per mostrare tutta la sua forza: "Tranquilli amici LAZIALI. Quando Sergente torna in campo, spacca tutto! Promesso", il messaggio pubblicato su Instagram con cui il centrocampista serbo ha provato a rincuorare e caricare i tifosi biancocelesti.