Lazio, Strakosha ok: isolamento finito e visite

Alto Adige: iniziato screening di massa della popolazione

Alle ore 8 è iniziato in Alto Adige lo screening di massa. L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione, ovvero 350.000 persone, all'esame del tampone rapido. I test a tappeto dureranno tre giorni, fino a domenica, dalle 8 alle 18. Vengono effettuati in tutti i Comuni dell'Alto Adige in quasi 200 presidi.