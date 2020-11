Roma, Pellegrini negativo: ora visita di idoneità

Il centrocampista giallorosso è guarito 11 giorni dopo la positività con qualche sintomo. I medici valuteranno la sua idoneità in vista della sfida col Parma: in caso di ok l’ultima parola sulla convocazione spetterà a Fonseca

Buone notizie per la Roma, a due giorni dalla sfida col Parma: Lorenzo Pellegrini è guarito dal coronavirus. L’ultimo tampone a cui si è sottoposto il centrocampista infatti ha dato esito negativo, dopo la positività dello scorso 9 novembre. Nelle prossime ore, il giocatore sosterrà la visita medica di idoneità: nel caso in cui gli venisse permesso di tornare in campo, sarà Paulo Fonseca a decidere se gli allenamenti domestici svolti finora basteranno a convocarlo per la partita di domenica. In ogni caso, è tanta la gioia per Pellegrini, dopo essersi lasciato la malattia alle spalle. "Finalmente negativo e pronto per tornare carichissimo!" ha scritto il giocatore su Instagram.