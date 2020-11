Toronto in lockdown per 4 settimane: “Situazione grave”

Secondo quanto riferisce l’Agi, a Toronto (Canada) è stato deciso un lockdown di almeno 4 settimane per far fronte alla seconda ondata di diffusione del coronavirus. Saranno vietate anche le riunioni in casa e tutti i negozi non essenziali saranno chiusi, come bar e ristoranti che potranno fare solo servizio da asporto. Per funzioni religiose, matrimoni e funerali e' permessa la partecipazione di 10 persone al massimo, ma le scuole resteranno aperte”