Benevento, Dabo positivo: salta Fiorentina e Juve

Brutte notizie per Filippo Inzaghi e per tutto il Benevento: Bryan Dabo è positivo al Covid-19. L'ultimo tampone molecolare al quale è stato sottoposto il centrocampista ha infatti evidenziato la positività al virus, dopo che già nelle scorse ore due tamponi rapidi avevano riscontrato una sospetta positività e avevano spinto il club giallorosso a non convocare in via precauzionale per la prossima gara contro la Fiorentina il giocatore, reduce dagli impegni con la Nazionale del Burkina Faso. Dabo, asintomatico e già isolamento, in considerazione della quarantena salterà non solo il match di Firenze contro la sua ex squadra, ma almeno anche quello della nona giornata di Serie A contro la Juventus.