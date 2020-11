Il centravanti dell'Inter non si esalta per la vittoria in rimonta col Toro: "Abbiamo giocato male, non va bene essere così in difficoltà. Io leader? Abbiamo tanti giocatori importanti, io sono solo uno dei 25 in questo spogliatoio. I fuoriclasse aiutano le squadre a vincere, io lavoro per questo". E spiega l'esultanza con Lautaro

Il peso di Lukaku si fa sentire sempre di più. Il belga ha realizzato 30 reti in 43 partite di campionato con la maglia dell’Inter: nell’era dei tre punti a vittoria, solo altri 2 giocatori hanno raggiunto quota 30 gol con i nerazzurri cosi velocemente. E si tratta di mostri sacri come Ronaldo in 41 gare e Vieri, in 43. Numeri da paura: solamente Lewandowski (38), Cristiano Ronaldo (33) e Haaland (31) hanno segnato piú di Lukaku (28) in tutte le competizioni tra i giocatori dei top-5 campionati europei da inizio 2020 ad oggi.



Eppure, Il grande protagonista del successo dell'Inter non è soddisfatto dopo il successo sul Toro, in rimonta da 2-0 a 4-2: "Onestamente non siamo ancora una grande squadra se ci mettiamo in difficoltà così, i primi 60 minuti abbiamo giocato veramente male, senza cattiveria, senza voglia. Però dopo ci siamo svegliati e abbiamo vinto, era importante prendersi i 3 punti.