Ciro Ferrara, ex compagno e grande amico di Diego Maradona, sui suoi social: "Il mio cuore temeva questo momento". Poi il ricordo in un'intervista a La Repubblica: "Era un dio, ma umano e generoso"

“26 novembre 2020. È l’alba. Lo stomaco è chiuso, la testa è pesante, le ciglia, da diverse ore,non intrappolano altro che lacrime, la luce non filtrerà neanche quando il sole sarà sorto. È calato un buio freddo, spesso, paralizzante. Tutto il mio corpo ti piange. Il cuore, invece, batte la pelle di un tamburo impazzito di dolore. Temeva questo momento; lo temeva e lo rifuggiva, nell’impossibilità di prepararsi a reagire". Inizia così il post pubblicato da Ciro Ferrara sul suo account Instagram. "Il silenzio è una pressione che ronza nelle orecchie. Chiudo gli occhi. Non mi restano che i nostri meravigliosi ricordi a cullare questa pace tormentata, scesa a spegnere per sempre la speranza che nutrivo di poterti nuovamente incontrare e riabbracciare. Lo farei piangendo, lo farei strizzandoti a me. Ma tu lo sai: io, dai tuoi abbracci, non me ne sono mai andato. Buon viaggio, amico mio.”

"Una presenza immensa" "La parola giusta è amore - afferma in una intervista concessa a La Repubblica -. Ho cominciato ad amare Maradona quando avevo 17 anni, giocavo nel Napoli e gli davo del lei. E ho continuato per trent'anni. L'ho stimato, l'ho conosciuto credo come pochi ma amato come tantissimi: era impossibile non farlo. Per la sua profonda, straripante umanità. Per la vicinanza con tutti. Era un dio - dice ancora - ma nessuno è stato più umano di lui. Mai una volta l'ho visto salire sul piedistallo, essere superbo. Quando doveva dirti che avevi sbagliato aspettava che lo spogliatoio si svuotasse, ti prendeva da parte e ti spiegava. Nella mia vita, Diego è stato una presenza immensa".

Il tapis rouland in cantina Ferrara nell'intervista a La Repubblica, ha anche svelato alcuni aneddoti. Maradona ad esempio aveva un tapis roulant in cantina, "ci correva sopra. E lo faceva anche quando non veniva ad allenarsi con noi, quando era rimasto a dormire un po' troppo, quando tutti lo davano per perso: e invece Diego galoppava da solo, là sotto". E' il racconto dell'amico Ciro Ferrara, intervistato da Repubblica.