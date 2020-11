Maradona, aperta ai tifosi la camera ardente

Al canale TyC Sport è intervenuto Hugo Maradona, fratello di Diego: "Oggi per me il calcio è morto e voglio che lo ricordino per tutto quello che ha dato in campo. Sono molto triste, questo è molto doloroso, è una grande perdita e tutto quello che voglio è abbracciare mio fratello. Ancora non riesco a crederci. Spero di poter viaggiare per salutarlo, abbracciare i miei fratelli e stare con tutte le persone che lo amano e che lo ameranno per sempre"