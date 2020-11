Torino, maglia speciale per celebrare la Suzuki

Continuano i tributi per Joan Mir, pilota spagnolo della Suzuki che a Valencia, con una gara d'anticipo, si è laureato campione del mondo di MotoGP: il Torino celebra la vittoria del pilota e del suo team (primi nelle rispettive classifiche a fine stagione) con una maglia speciale. Nella sfida in programma lunedì alle 18.30 contro la Sampdoria, infatti, la squadra granata scenderà in campo con una divisa unica: intorno al logo di Suzuki ci sarà una corona d'alloro in riferimento al successo di Mir, mentre le maniche presenteranno dei richiami celeste e argento, i colori rappresentativi della squadra giapponese.