Brutta battuta d'arresto per la Lazio che, dopo il successo in Champions League contro lo Zenit, cade in casa e perde 3-1 contro l'Udinese. Non può che essere deluso Simone Inzaghi al fischio finale della sfida dell'Olimpico: "Abbiamo giocato una brutta gara, siamo stati presuntuosi e poco umili. Sapevamo che l'Udinese avrebbe giocato un'ottima partita, me l'aspettavo e sono il primo responsabile se non abbiamo dato quel qualcosa in più. Abbiamo speso tanto nelle ultime settimane, ma questo non è un alibi e la gara andava approcciata in modo differente. Ora rialziamo la testa, perchè tra tre giorni ci giochiamo un traguardo storico".