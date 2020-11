Contro la Roma, il Napoli scende in campo con una maglia dedicata a Maradona. Una versione 'argentina' della divisa degli azzurri studiata appositamente per ricordare il 'Pibe de Oro'. Prima del match Insigne ha voluto, ancora una volta, ricordare Diego con un mazzo di fiori posto in curva sotto l'immagine dell'idolo di Napoli

NAPOLI-ROMA, LA MAGLIA PER RICORDARE MARADONA. VIDEO