Fiori, emozione, dediche: tutto nel segno di Diego

Un'altra notte toccante in quello che diventerà lo Stadio Diego Armando Maradona. Il capitano del Napoli Insigne che prima depone un mazzo di fiori sotto la curva B, davanti all'immagine del Pide de Oro, e poi gli dedica il gol del vantaggio mostrando la sua 10

Il silenzio in un San Paolo vuoto, che è stato stracolmo negli anni di Maradona e ora invece sugli spalti ha solo una sua gigantografia con la scritta "adios" con il 10 al posto della i e della o. E' cominciata così la serata di Napoli-Roma, con il ricordo di Diego in una città costretta davanti alle tv dal covid19 ma che da giorni condivide in strada l'addio collettivo all'idolo. Allo stadio è toccato a Lorenzo Insigne portare un mazzo di fiori davanti alla curva dove c'e' la foto di Diego, sorridente.