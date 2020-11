2-0 alla Fiorentina e prima mini-fuga del campionato. Il Milan continua a far bene e a guidare la classifica di Serie A, nonostante l'assenza di Ibra nella vittoria contro i viola. Ora i rossoneri hanno un vantaggio di cinque punti su Inter e Sassuolo, sei sul trio composto da Juve, Napoli e Roma. Margine che Piccinini non ritiene incolmabile. "I punti non sono tanti, assolutamente no - spiega allo Sky Calcio Club -. Tutto è recuperabile, anche perché ci dobbiamo abituare in questo campionato a un po’ di altalena, agli alti e bassi. Abbiamo visto quanto incidono le coppe perché c’è un calendario intensissimo e, quindi, quanta differenza ci sia tra una prestazione e l’altra. Chi ha dato molto in coppa ha pagato in campionato e viceversa, come l’Inter che si è ripresa dopo una partita molto deludente. Non mi sembra un distacco incolmabile . Come complessivo di squadra, il Milan ha un valore superiore a quello sommato dei singoli. Il lavoro di Pioli è stato importante".

Per il Milan è la miglior partenza dopo 9 giornate nell'era dei tre punti. Nell'ultimo successo ha dimostrato anche di saper sopperire alle assenze: "Ripenso a quando Maldini 8 mesi fa disse che c'erano in rosa tanti giocatori di personalità. Non so cosa è successo ma in tanti, in particolare 6, hanno cambiato atteggiamento dopo il lockdown: prima faticavano e ora riescono a far bene, hanno trovato l'empatia giusta - dice Costacurta -. È una squadra che può far a meno di Ibra". Parole di elogio anche da parte di Bergomi: "È la migliore in questo momento e già da tanto tempo - afferma -. Tirargli in porta è difficile, devi creare situazioni particolari per farle male. È una squadra aggressiva e consolida il vantaggio con una proprietà di palleggio incredibile, e poi è tutta gente che ha forza. Ha Kjaer dietro che non lo salti mai, ha dato una grande sicurezza al reparto, e ha il portiere più bravo del campionato. Il danese non ha mai fatto così bene, è lui che fa crescere tutti gli altri. Il Milan è lì con merito".