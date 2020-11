Tonali titolare a centrocampo al posto di Bennacer, non convocato. Tra i viola c'è Callejon dal 1', nel tridente completato da Ribery e Vlahovic. Dopo il pareggio in Europa League, la squadra di Pioli vuole conservare il primo posto in classifica e ospita la Fiorentina per la seconda uscita di Prandelli come allenatore. Diretta DAZN1 alle 15

LAZIO-UDINESE LIVE