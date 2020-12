Prandelli: "Ribery ha l'entusiasmo di un bambino"

Ribery, da rivale a grande trascinatore della "sua" Fiorentina. Cesare Prandelli contribuisce al ritratto dell'attaccante francese, protagonista della nuova puntata de "L'Uomo della Domenica”, in onda da oggi su Sky Sport e disponibile on demand. L'intervista integrale all'allenatore viola

Una lunga intervisa a Cesare Prandelli che racconta Frank Ribery , protagonista dell'approfondimento di Giorgio Porrà , in onda da oggi sui canali Sky Sport e disponibile on demand . Una lunga chiacchierata per conoscere il giocatore e l'uomo. O forse il "bambino" , come lo definisce l'allenatore, spiegando quanto entusiasmo abbia ancora dentro. "Perché tante volte noi dimentichiamo quello che abbiamo provato da ragazzini. Lui invece lo sta provando ancora adesso. E trasmette entusiasmo e voglia di vincere anche le partitelle".

Franck Ribery e Cesare Prandelli: quando il francese è sbarcato a Firenze tutti a ricordare il famoso precedente degli ottavi di Champions del 2009 con la sua Fiorentina eliminata dal Bayern per colpa degli arbitri e delle magie del francese e di Robben. “La prima volta che ho incontrato Franck-ricorda Prandelli- gli ho detto che è in debito nei confronti della nostra squadra, quindi dovrà aiutarci ancora di più per migliorare. Ovviamente lui è un personaggio talmente a 360 gradi che è riuscito con una battuta a sdrammatizzare e a stimolare i giocatori”. Allora non deve essere stato facile elaborare quella bocciatura così bruciante. Quella Fiorentina era una delle migliori versioni del quinquennio dorato 2005-2010. “Quella squadra avrebbe meritato i quarti di Champions, viste le prestazioni delle due partite, purtroppo c’è stata come tutti ricordano una svista… speriamo sia solo una svista. Tornare a quei livelli richiede tempo, programmare una squadra non è così semplice. Ma in questo momento abbiamo buone potenzialità e possiamo velocizzare il miglioramento”.

Ribery e Prandelli, dall’esterno la sensazione è di uomini, di sportivi caratterialmente un po’ distanti, anche riflettendo sulle rispettive vite e carriere, molto diverse tra loro. Conoscendolo meglio, allenandolo, quali sono le prime impressioni? In fondo, Ribery ha sempre avuto ottimi rapporti con i suoi allenatori, a parte Domenech e, in alcuni passaggi, anche Van Gaal. "Franck quando va in campo e ha la palla diventa un trascinatore perché gli è rimasto dentro quell’entusiasmo che possono avere i bambini. E' un bambino - tra virgolette - che vuole vincere. Perché tante volte noi dimentichiamo quello che abbiamo provato da ragazzini. Lui invece lo sta provando ancora adesso. E trasmette entusiasmo e voglia di vincere anche le partitelle. Riesce a trascinare i compagni: in campo è un grande esempio per tutti".

"Un giocatore totale”: ma quale è il colpo, il numero, col quale può sempre fare la differenza? Ribery, anche a 37 anni, sta dimostrando che il suo dribbling resta una meraviglia. “Il primo Ribery è stato un giocatore devastante perché quella fascia la faceva con grande intensità e dal limite dell’area di rigore aveva sempre una grande lucidità. Ovviamente il mio compito è far mantenere quella lucidità negli ultimi 20 metri e cercare di fare il lavoro sporco con altri giocatori, perchè altrimenti sarebbe impensabile che possa fare la differenza ogni volta che tocca la palla. Ho detto e sostengo che chi sa di calcio, chi ha i tempi di gioco, può giocare in tutte le zone del campo. La sua grande capacità è quella di vedere il gioco: sa quando deve accelerare, sa quando deve tenere palla per attirare due giocatori e poi liberare il compagno. E’ davvero un giocatore maturo e, paradossalmente, sono convinto che possa giocare in tutti i ruoli”. Quale è stato invece il Ribéry che, nel corso della carriera, aveva maggiormente impressionato Prandelli? A 23 anni era il campioncino della Francia di Zidane; poi, più maturo, esplose in quel Bayern che vinse tutto. Lui e Robben erano gli esterni a piede invertito, i loro movimenti erano perfetti, chirurgici, ma comunque sempre quelli, eppure nessuno riusciva a leggerli, ad arginarli. “E’ un campione. Quel Ribery del Bayern è un giocatore che ha fatto scuola, dopodichè molte squadre hanno cercato di rincorrere quei giocatori sugli esterni, come Ribery e Robben che erano capaci, nell’uno contro uno, di saltare l’avversario. E quando salti l’avversario gli equilibri tattici vanno modificati. Le superiorità numeriche che creavano le creavano proprio a livello individuale".