Quali sono i giocatori che contribuiscono di più in percentuale per la propria squadra tra gol e assist? Si fa riferimento al tasso realizzativo in Europa considerando tutte le competizioni, classifica stilata da Opta che riserva tante sorprese: un italiano come Haaland, uno addirittura meglio di lui. E come si piazzano gli altri big? Ecco le posizioni dalla coda alla top 20