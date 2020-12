Tare: "Dobbiamo sfruttare l'assenza di Haaland"

Il ds biancoceleste ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita: "Ritorno sempre con grande piacere in Germania dove ho trascorso 9 anni importanti anche per la mia esperienza in Italia". Sull'assenza di Haaland: "E' il centravanti più forte in Europa per i prossimi dieci anni, quindi la sua assenza così come quella di Emre Can è molto importante e dobbiamo sfruttarla per prenderci il primo posto nel girone".