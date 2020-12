E' morto Arturo Diaconale, portavoce della Lazio

Giornalista, scrittore, politico ma soprattutto era stato il portavoce della Lazio negli ultimi quattro anni. Fino a questa mattina, quando Arturo Diaconale ha ceduto alla grave malattia da cui era affetto da tempo. E' morto a 75 anni, nella sua abitazione di Roma. Diverse le manifestazioni di cordoglio. Il club ha annunciato così la notizia della scomparsa: "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia".

La carriera di Diaconale

Diaconale è nato a Montorio sul Vomano, in provincia di Teramo, nel 1945. Si è laureato in giurisprudenza e ha cominciato a lavorare come giornalista a Roma prima con Il Giornale di Sicilia, poi ancora con Il Giornale, Italia 1 e Rai 3 seguendo le vicende parlamentari. È stato direttore de L’Opinione. Si è candidato al Senato alla fine degli anni Novanta, mentre nel 2009 è stato nominato prima commissario straordinario poi confermato presidente del Parco nazionale del Gran Sasso. Nel 2016 invece era diventato una figura istituzionale della Lazio, ruolo che ha ricoperto fino alla sua morte.