Crotone-Napoli, le probabili formazioni

Sfida tutta da seguire quella che si giocherà domenica alle ore 18 allo Scida dove il Crotone di Stroppa – ultimo in classifica con due punti – va a caccia della prima vittoria in campionato contro il Napoli (17 punti) che invece cerca il secondo successo consecutivo in Serie A dopo il netto 4-0 alla Roma del turno precedente. La gara tra Crotone-Napoli , valida per la 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta a partire dalle 18 di domenica 6 dicembre su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

La probabile formazione del Crotone

Recuperi importanti per la formazione calabrese: Benali non è al meglio ma dovrebbe stringere in denti ed esserci nei 5 di centrocampo. Con lui in campo, Petriccione resta centrale e Molina farà l'altro interno e con Vulic panchina. Ancora assenti Cigarini e Riviere, in attacco sarà Messias ad affiancare Simy. In difesa spazio all’ex di turno Luperto con Magallan e Marrone.

CROTONE (3-5-2), la probabile formazione: Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Simy, Messias. Allenatore: Stroppa.

La probabile formazione del Napoli

Non ci sarà ancora Osimhen, alle prese con il recupero dopo l’infortunio alla spalla, Gattuso punta sul 4-3-3 e opta per un tridente "leggero" con Lozano, Mertens (favorito nel ballottaggio con Petagna) e Insigne; inizio in panchina per Politano. Tra i pali Meret favorito su Ospina, difesa ormai consueta, a centrocampo torna Bakayoko dopo la squalifica, ai suoi fianchi Elmas (favorito su Demme) e Zielinski, con Fabian Ruiz fuori dall’undici titolare.

NAPOLI (4-3-3), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.