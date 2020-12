Serie A, 10^ giornata: curiosità e statistiche

A inaugurare il turno sarà Spezia-Lazio sabato alle 15. Si prosegue con il derby di Torino e Inter-Bologna. La Roma attende il Sassuolo, il Napoli va a Crotone, domenica sera c'è Sampdoria-Milan. Numeri e curiosità delle 10 sfide in calendario ROMAGNOLI RACCONTA LE SUE 200 GARE IN ROSSONERO

Spezia-Lazio, sabato 5 dicembre, ore 15 Prima sfida in Serie A tra le due squadre. L'unico precedente assoluto è nella coppa nazionale nel 1941: successo biancoceleste per 5-2. Di fronte Spezia, unica squadra a non essere ancora passata in vantaggio in casa in campionato e Lazio, che ha subito 16 gol nelle prime nove partite. Quella ligure può diventare la 30esima formazione differente che Immobile colpisce in A.

Juventus-Torino, sabato 5 dicembre, ore 18 leggi anche Juve 3^ nel ranking Uefa: superato il Real Madrid 75 i precedenti tra Juventus e Torino in casa dei bianconeri in A: 39 successi per i bianconeri contro i 16 granata. Il Toro non vince un derby in trasferta dal 1995 e contro Juve è la squadra i granata hanno perso 72 partite di campionato. Cristiano Ronaldo è a 29 gol in A nel 2020 e per la nona volta in carriera può arrivare a 30 in un singolo anno solare in campionato. Cerca il gol numero 100 con il Torino Belotti.

Inter-Bologna, sabato 5 dicembre, ore 20.45 Dal ritorno di Mihajlovic in panchina, il Bologna ha vinto due delle tre sfide di Serie A contro l’Inter. L'Inter ha il miglior attacco del campionato con 23 reti: merito anche di Lukaku, a segno in tutte le prime tre presenze casalinghe. Soriano ha invece già eguagliato le 5 reti dello scorso campionato. In A ha fatto meglio solo nel 2015/16, 8 con la Sampdoria.

Verona-Cagliari, domenica 6 dicembre, ore 12.30 Negli ultimi cinque precedenti a Verona sono arrivate altrettante vittorie dei padroni di casa, che per la prima volta possono ottenere sei successi interni consecutivi contro un'avversaria in A. Di fronte le due squadre che hanno schierato più giocatori nati dall'1 gennaio 2000 in questo campionato.

Parma-Benevento, domenica 6 dicembre, ore 15 Nessun precedente tra Serie A, B e Coppa Italia. Il Parma ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare interne. Il Benevento viene da un successo e un pareggio e per la prima volta in A può rimanere imbattuto per tre gare di fila. Curiosità: Gervinho è il giocatore che ha realizzato più gol in questo campionato (quattro) senza segnare in casa.

Roma-Sassuolo, domenica 6 dicembre, ore 15 Confronto numero 15 in A tra le due squadre, con ben otto sconfitte incassate dal Sassuolo. La Roma invece non perde da otto partite in casa di campionato e ha segnato almeno due reti in ognuna di queste. Di fronte ci sarà la squadra di De Zerbi, a 18 punti (record dopo nove partite). Quando vede gli emiliani, Dzeko si scatena: cinque le reti segnate in A ai neroverdi, squadra più colpita dal centravanti bosniaco.

Udinese-Atalanta, domenica 6 dicembre, ore 15 L’Atalanta ha vinto le ultime cinque sfide contro l’Udinese: soltanto contro Sassuolo e Bologna i bergamaschi hanno ottenuto più successi di fila in A. I friulani hanno vinto le ultime due partite e solo una volta nella gestione Gotti sono arrivati a tre. Muriel ha giocato 57 partite con l’Udinese in campionato, ma la sua ex squadra è la vittima preferita in A con sei reti.

Crotone-Napoli, domenica 6 dicembre, ore 18 Il Napoli è con la Roma una delle due squadre contro cui il Crotone ha sempre perso in A. Gli azzurri puntano su Mertens, che ha preso parte a sette gol in campionato con quattro reti e tre assist. Simy del Crotone va invece a caccia del cinquantesimo gol con il Crotone.

Sampdoria-Milan, domenica 6 dicembre, ore 20.45 Sfida numero 125 in A con ben 64 vittorie rossonere: solo contro l'Inter (69 ko) la Samp ha fatto peggio. Il Milan ha vinto le ultime sei trasferte e cerca di eguagliare le sette raggiunte nel 1964. Quagliarella cerca il primo gol in casa contro il Milan, Kessié è un amuleto: 17 partite a segno, rossoneri mai sconfitti.