Il Sassuolo esce dall'Olimpico con un punto, allunga a 9 la striscia di risultati positivi sulle 10 partite disputate in campionato, ma è costretto a rammaricarsi. La superiorità numerica per tutto il secondo tempo, a causa dell'espulsione di Pedro al minuto 41, non può lasciare indifferente Roberto De Zerbi. L'allenatore neroverde ha commentato così la gara ai microfoni di Sky Sport: "Non stiamo giocando bene, il secondo tempo non mi è piaciuto per la troppa poca voglia di andare a vincere la partita. Non sono contento. Abbiamo dei problemi, ci mancano giocatori importanti e alcuni non sono al massimo della forma. Apprezzo il punto perchè giocavamo contro la Roma, ma non mi è piaciuta la mancanza di voglia di andare a prendere i tre punti. Sono mancate convinzione e voglia. Se abbiamo intenzione di rimanere nelle posizioni alte dobbiamo cercare le vittorie con più forza contro qualunque avversario. Nel secondo tempo, anche se erano in 10, meritavano più loro. Qui non ci sono pressioni e se ti prendi delle responsabilità nessuno ti dice niente. Ma se qualcuno ambisce a giocare in squadre anche più importanti deve avere il coraggio di rischiare, anche a costo di sbagliare".