“L'arbitraggio ha condizionato la gara. Io normalmente non parlo di arbitri, ma oggi è stato evidente". A fine partita Paulo Fonseca non ci sta. Questo 0-0 col Sassuolo proprio non gli è andato giù. Per le occasioni avute dalla sua Roma, che nella ripresa ha retto molto bene il campo pur in dieci per l’espulsione di Pedro al 41’ del primo tempo e ha messo in diverse occasioni in difficoltà il Sassuolo. Ma anche per i molti episodi dubbi che l’arbitro Maresca ha giudicato tutti in maniera avversa alla squadra giallorossa. “Gli episodi parlano da soli, sono successe cose incomprensibili”. Il riferimento di Fonseca è soprattutto a tre circostanze, come ha spiegato prima ai microfoni di Sky e poi anche in conferenza stampa: il primo fallo da ammonizione di Pedro, il fallo di Obiang su Pellegrini (entrata col piede a martello sulla caviglia del giallorosso, da rosso per l’allenatore della Roma, che è costata la sostituzione e una forte distorsione al centrocampista giallorosso) e al tocco con la mano di Ayahn in piena area di rigore sul cross di Spinazzola nel finale: “Primo - continua Fonseca - non capisco come si possa dare il giallo per il primo fallo di Pedro (poi espulso per una seconda ammonizione), poi non capisco il giallo per il fallo su Pellegrini. Posso capire che l’arbitro non lo veda ma il Var deve intervenire. E poi come si può aver dubbi a dare un rigore del genere come quello per noi nel finale. Proprio non capisco. La mia espulsione (Fonseca ha ricevuto un rosso subito dopo il fischio finale del primo tempo per proteste, ndr)? Io gli ho solo parlato della situazione del primo giallo di Pedro. Gli ho detto che doveva arbitrare con equilibrio e mi ha espulso”.