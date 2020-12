Come previsto e anticipato alla vigilia, il grande assente è Ciccio Caputo. Con lui in campo, il Sassuolo ha segnato 2 gol in media a match a partire dalla scorsa stagione in Serie A (82 reti in 42 partite), mentre senza l’attaccante classe ’87 la media gol dei neroverdi scende a 1.4 (7 in 5 gare).