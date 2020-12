La continuità che il Milan sta avendo da diversi mesi e che sta caratterizzando l’inizio di questa stagione sta sorprendendo tutti. Persino chi ha costruito la squadra, come Paolo Maldini. "Non mi aspettavo una striscia di imbattibilità così lunga, ma avevo già visto i primi segnali a gennaio" ha ammesso il direttore tecnico dei rossoneri, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Eppure, il club non aveva prefissato degli obiettivi: "Il minimo è fare meglio della scorsa stagione. Sarebbe assurdo non provare ad andare in Champions anche se della proprietà non abbiamo ricevuto input di questo tipo. C'è stata armonia anche nei momenti difficili". Il primo posto in solitaria in campionato però qualche pensiero in grande lo fa fare: "Il Milan sta sognando e non vuole smettere di farlo. Soprattutto, non mollerà. Ai calciatori chiedo di essere ambiziosi. Serve quasi un obiettivo utopistico per arrivare a quello possibile. Juve, Inter e Napoli lotteranno per lo scudetto ma noi non ci faremo da parte".