1/24

Per la graduatoria sono state prese in considerazione le partite giocate nel 2020, da gennaio a oggi. In caso di parità di punti le discriminanti sono state il numero di partite giocate e la differenza reti generale. Vengono conteggiate anche le sei squadre (le tre retrocesse le scorso anno e le tre neopromosse) che hanno disputato meno gare. Ecco la lista completa