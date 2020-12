De Zerbi: "Obiettivi? Non ci accontentiamo"

La vittoria contro il Benevento nel primo anticipo dell’undicesima giornata di Serie A e il Sassuolo che continua a volare nelle zone altissime della classifica. "Sulle ambizioni non mi tiro indietro: non dico che non mi piacerebbe arrivare quarto, quinto o sesto. Sarebbe un risultato prestigioso. Ma quando sei un una realtà come il Sassuolo non è giusto porre l’obiettivo di una posizione in classifica", ha affermato Roberto De Zerbi a Saturday Night su Sky Sport 24. Sassuolo che ha ottenuto tre punti contro il Benevento ma con tanta sofferenza: "Vedo anche da parte dei giocatori che non sono completamente soddisfatti e questo mi fa piacere: perché a volte vincere con il minimo sforzo o non giocando bene, potrebbe far pensar che basti quello per vincere. Che poi può essere così, ma non per la nostra squadra".