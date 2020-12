Weekend di Serie A in archivio ma il campionato tornerà in campo già martedì per dare il via alla 12^ giornata con il turno infrasettimanale. Le prime a scendere in campo saranno Udinese e Crotone, di scena alle 18.30 alla Dacia Arena. In serata alle 20.45 spazio a Benevento-Lazio. Sono invece sette le partite in programma nella giornata di mercoledì: alle 18.30 a Torino si sfidano Juventus e Atalanta, mentre alle 20.45 ci sono sei incroci. Il big match è Inter-Napoli mentre la capolista Milan sarà ospite del Genoa. Completano il quadro Spezia-Bologna, Fiorentina-Sassuolo, Verona-Sampdoria e Parma-Cagliari. La 12^ giornata terminerà giovedì sera all'Olimpico con Roma-Torino. Di seguito il programma completo.