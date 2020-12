"Contro il Benevento senz'altro sarà una sfida particolare per me. Giocare da avversario contro mio fratello è sempre molto emozionante. Ognuno farà la propria partita nel migliore dei modi, saremo avversari e poi ci abbracceremo, sarà una grandissima soddisfazione per i nostri genitori per questa partita particolare". Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta contro il Benevento del fratello Filippo, in programma domani sera. "Sarà una partita difficile da affrontare come tutte - ha aggiunto Simone Inzaghi - il Benevento e la Lazio vengono da due sconfitte immeritate per quanto fatto in campo, ma ognuno cercherà di fare del proprio meglio. Noi dobbiamo migliorare la nostra situazione in classifica". Sul sorteggio di Champions, che ha abbinato il Bayern Monaco alla Lazio negli ottavi di finale: "Le squadre di prima fascia sono nell'élite mondiale. Affrontiamo i campioni d'Europa, sarà un motivo di grande stimolo per tutti per crescere e fare bene in questi due mesi che ci separano da questa gara. Ora dobbiamo resettare i gironi di Champions, sappiamo ciò che abbiamo fatto. Affrontare i campioni d'Europa deve essere motivo di stimolo e crescita. La Lazio deve provare ad arrivarci nel migliore dei modi".